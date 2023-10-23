работодатели регулярно мониторят соцсети россиян

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47% россиян стали заводить официальные аккаунты в социальных сетях и публикуют в них минимальную информацию о себе и своей жизни, чтобы она не стала предметом для обсуждения кадровиков, коллег или руководства. Для реальной жизни они регистрируют скрытые странички. Такие данные получены по итогам опроса, который проходит по проекту «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

У 67% опрошенных адреса личных страниц запрашивали еще до проведения собеседования. Содержание личных страниц в 19% случаев становилось причиной отказа в трудоустройстве. А в 31% вызывало дополнительные вопросы от кадровиков или будущих руководителей. 43% респондентов указали, что повышенный интерес к их жизни возникал при устройстве на руководящие должности.

С началом работы в новом коллективе 47% сотрудников завели себе аккаунты для личного пользования, которые доступны только родственникам и друзьям и в которых можно публиковать приватную информацию. 21% опрошенных сделали это после того, как их личную жизнь или увлечения стали обсуждать коллеги. 12% планируют отказаться от использования социальных сетей, так как не хотят, чтобы информация об их жизни вне работы стала известна коллективу.

13% участников исследования рассказали, что создавали в соцсетях аккаунты специально для того, чтобы произвести впечатление на коллег или работодателей. 24% из таких пользователей делали специальные подборки личных фотографий, 32% зачищали посты и репосты, а также ленту публичных подписок, чтобы избежать домыслов о предпочтениях в той или иной сфере жизни и увлечениях. 18%, наоборот, набирали подписки на тематические аккаунты, чтобы сформировать правильное впечатление о погруженности в нужные вопросы.

Скрыли свои соцсети от просмотров полностью только 2% участников исследования.

62% опрошенных рассказали, что сами обсуждали информацию о коллегах из соцсетей в коллективе. А 17% вообще не интересуются жизнью коллег.

Среди участников исследования 11% – руководители. Они признали, что по возможности просматривают соцсети всех потенциальных сотрудников и тех, кто уже работает. Повышенное внимание уделяют данным за последние два года. 28% ограничиваются просмотром основной информации и фото, 24% – изучают авторские публикации. 9% рассказали, что по никам пользователей находили сообщения на форумах и в пабликах, которые влияли на окончательное впечатление о соискателе.

«Для небольших компаний единая экосистема в коллективе имеет определяющее значение. И, конечно, на стадии приема на работу социальные сети могут помочь в том, чтобы работодатель получил представление о человеке и его базовых интересах. В перспективе общность увлечений становится скрепляющим фактором для коллег. В крупных компаниях формировать единое пространство сложнее, но это можно делать в пределах каждого подразделения. И, конечно, нельзя забывать о том, что должно сохраняться право на личную жизнь человека. Критическая оценка только на основании онлайн-портрета хоть и является первичной, но не должна становиться определяющей», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Участие в опросе приняли 1663 человека.