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26% самарцев считают конфликты со сверстниками причиной ненависти к школе

27 октября 2024 11:55
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26% самарцев считают конфликты со сверстниками причиной ненависти к школе

По мнению 26% жителей Самары, в первую очередь дети не любят школу из-за конфликтов с одноклассниками. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

На вопрос, почему некоторые дети ненавидят школу, 26% самарцев ответили, что ученики в первую очередь страдают из-за конфликтов со сверстниками. 16% обвинили школьную программу, по их мнению, многое из преподаваемого никогда не пригодится в жизни. 14% винят педагогов, которые отказываются видеть в каждом ученике личность. 11% — родителей, которые в погоне за высокими оценками превращают жизнь детей в ад. Каждый десятый назвал другие ключевые факторы, среди которых скука, сложная учебная программа, перегрузки, обилие домашних заданий, особенности подросткового возраста, субъективность оценочной системы, нежелание следовать дисциплине и проч. Еще 5% опрошенных уверены, что школу не любят только лентяи, которые не хотят учиться.

Мужчины чаще женщин уверены, что ненависть детей к школе в первую очередь является следствием переизбытка ненужных знаний. Женщины же чаще винят одноклассников и учителей.

Каждый шестой горожанин старше 45 лет считает, что школу не любят лентяи. Те, кто моложе, чаще говорят об устаревшей системе образования и неуважении учителей к детям.

Позиция родителей учеников несколько отличается. Каждый пятый за ненавистью детей к школе видит в первую очередь конфликты со сверстниками. Каждый шестой — плохое отношение учителей, каждый седьмой — амбиции родителей. Только 9% считают основным фактором школьную программу. 17% полагают, что за плохим отношением к школе скрывается лень детей и нежелание учиться.

Время проведения: 19—25 октября 2024 года

Теги: Опрос

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