Работодатели из Самары рассказали, как поздравят персонал с 23 февраля и 8 Марта

104

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

В этом году 12% компаний в Самаре планируют выплатить премии к 23 февраля. 56% работодателей готовят подарки для своих сотрудников. В 40% компаний пройдут корпоративные мероприятия различного масштаба.



К 8 Марта премии планируют выплатить 15% работодателей, а подарки — 59%. Корпоративные мероприятия в честь Женского дня организуют 41% компаний.



Время проведения: 2—18 февраля 2025 года