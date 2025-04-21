Работодатели и соискатели встретились на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства

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Тысячи вакансий, презентации работодателей, мастер-классы, тренинги, возможность примерить на себя разные профессии с помощью искусственного интеллекта – все это было представлено на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий трудоустройства, которая прошла в Самарской области на 13 площадках региона.

«Такое масштабное мероприятие как Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в третий раз, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Ольга Фурсова. - В ней принимают участие и работодатели, и образовательные учреждения, и наши уважаемые партнеры, которые занимаются трудоустройством граждан, вернувшихся со специальной военной операции. Особенность такого формата в том, что посетитель сможет сразу пообщаться с представителями разных предприятий, пройти предварительное собеседование. Надеемся, что ярмарка будет результативной и для соискателей, и для работодателей».

На площадках ярмарки было многолюдно, среди посетителей - и студенты, и взрослые люди, в том числе безработные.

Анастасия Сорокина еще учится в институте. Девушка заинтересовалась профессией судебного пристава и успешно пообщалась с представителем работодателя.

«Здесь достаточно много разных профессий, которые, можно сказать, на любой вкус и цвет, - поделилась Анастасия. - Это намного лучше, чем смотреть вакансии в интернете, можно сразу напрямую пообщаться с работодателем».

Всего на площадках ярмарки было представлено порядка 12 тысяч вакансий.

«Ярмарка - это мероприятие, которое очень помогает нам в найме кандидатов, и также является стратегически важным для развития кадрового потенциала региона, - прокомментировала директор по персоналу группы компаний «Волгаэнергопром» Ольга Бухтиярова. - Сегодня очень много людей интересуются нашим стендом. Поскольку у нас здесь присутствует наш робот, он привлекает внимание».

Помимо представления вакансий работодателей и презентации возможностей центров занятости, на площадках ярмарки прошли мастер-классы и тренинги. В ТЦ «МегаСити» интерес вызвала интерактивная зона, где посетители могли примерить на себя новую профессию с помощью искусственного интеллекта.

Во время ярмарки также службой занятости региона и министерством труда были подписаны соглашения о совместной работе с центром психологической помощи в кризисных ситуациях «Сердце воина» и СПУ «Клуб директоров Самарской области».

Если Вы не попали на площадки ярмарки, Вы можете принять участие в других мероприятиях службы занятости, узнать о них можно по тел. контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области