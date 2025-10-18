Работников сферы дорожного хозяйства поздравили в Самаре

151

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который в этом году отмечается 19 октября, глава города Самара Иван Носков и председатель городской Думы Сергей Рязанов лично поздравили тех, кто вносит вклад в развитие дорожной отрасли, ежедневно содержит городские дороги и обеспечивает реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех работников дорожного хозяйства за работу в летний сезон – все, каждый на своем месте ответственно и добросовестно трудился. Впереди зима. Уверен, что вы снова мобилизуетесь и мы пройдем и этот период без срывов. Наверное, каждому хочется, чтобы работу оценивали по достоинству. Поверьте – ценю, уважаю и уверен, что не подведете»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

На церемонии были отмечены около полусотни отличившихся сотрудников сферы дорожного хозяйства. Они получили Почетные грамоты III степени главы города Самара, нагрудные знаки «За заслуги перед городом» III степени, благодарственные письма администрации и городской Думы, профильного городского департамента и Самарской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения. Кроме того, работникам городского департамента, МП «Благоустройство», МП «Инженерные системы» и МБУ «Дорожное хозяйство» были вручены подарки и цветы.

Фото: администрация Самары