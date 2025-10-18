Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С.
19 октября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
Способы почистить печень после отказа от алкоголя.
Врач-гастроэнтеролог: пораженную алкоголем печень на ранних стадиях можно восстановить
Развитие дорожной инфраструктуры в Куйбышевском районе обсудили в ходе выездного совещания.
Иван Носков посетил ряд объектов Куйбышевского района, по которым к нему обращались жители
В Самаре водитель иномарки допустил столкновение с электровелосипедом
На церемонии были отмечены около полусотни отличившихся сотрудников сферы дорожного хозяйства.
Работников сферы дорожного хозяйства поздравили в Самаре
В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду
Следующий мачт "Крылья Советов" проведут в Москве с "Динамо".
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1
Где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.
В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Работников сферы дорожного хозяйства поздравили в Самаре

18 октября 2025 16:41
151
На церемонии были отмечены около полусотни отличившихся сотрудников сферы дорожного хозяйства.

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который в этом году отмечается 19 октября, глава города Самара Иван Носков и председатель городской Думы Сергей Рязанов лично поздравили тех, кто вносит вклад в развитие дорожной отрасли, ежедневно содержит городские дороги и обеспечивает реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех работников дорожного хозяйства за работу в летний сезон – все, каждый на своем месте ответственно и добросовестно трудился. Впереди зима. Уверен, что вы снова мобилизуетесь и мы пройдем и этот период без срывов. Наверное, каждому хочется, чтобы работу оценивали по достоинству. Поверьте – ценю, уважаю и уверен, что не подведете»,
 – сказал глава города Самара Иван Носков. 

На церемонии были отмечены около полусотни отличившихся сотрудников сферы дорожного хозяйства. Они получили Почетные грамоты III степени главы города Самара, нагрудные знаки «За заслуги перед городом» III степени, благодарственные письма администрации и городской Думы, профильного городского департамента и Самарской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения. Кроме того, работникам городского департамента, МП «Благоустройство», МП «Инженерные системы» и МБУ «Дорожное хозяйство» были вручены подарки и цветы.

 

Фото:   администрация Самары

Самара

