Работников нефтяной и газовой промышленности губернии поздравили с профессиональным праздником

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Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, празднование которого традиционно отмечается в первое воскресенье сентября, в Самарской области поздравили представителей отрасли.

Для региона этот праздник имеет особое значение. Нефтяная промышленность – одна из основополагающих сфер экономики губернии. По переработке нефти Самарская область занимает второе место в стране. От имени врио губернатора Вячеслава Федорищева к работникам отрасли на торжественном собрании коллектива АО «Самаранефтегаз» в МТЛ-Арена обратился врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Предприятия НК «Роснефть», в том числе и АО «Самаранефтегаз», вносят существенный вклад в развитие экономики Самарской области. «Самаранефтегаз» - это почти пять тысяч рабочих мест, миллиардные отчисления в бюджеты всех уровней, эффективные экологические программы, социальные и благотворительные проекты, инвестиции в производство.

«От всей души благодарю компанию «Самаранефтегаз» за ту огромную работу, которую вы проводите в регионе. Крепкая, сильная компания – это прежде всего коллектив, и я хочу сказать огромное спасибо каждому сотруднику компании за тот вклад, который вы вносите в общее дело и общий результат. Низкий поклон ветеранам компании и, конечно, всего самого доброго начинающим сотрудникам! Работа в компании «Роснефть» - это всегда хорошая кадровая перспектива. Желаю вам счастья, успехов, благополучия. Компании желаю новых амбициозных проектов, новых побед и свершений на благо нашей с вами любимой Самарской области и всей нашей Родины!», - обратился к коллективу предприятия Михаил Смирнов.

В настоящее время АО «Самаранефтегаз» осуществляет производственную деятельность на 132 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия - 134 месторождения. Особое внимание в компании уделяют поисково-разведочному бурению, которое максимально расширяет возможности предприятия, постоянно обеспечивая ему прирост запасов. За прошедшие пять лет общий прирост запасов нефти предприятия составил 129 млн тонн, что превышает объем добытой нефти более чем в 2,5 раза. АО «Самаранефтегаз» по итогам 2023 года пробурил порядка 226 тысяч метров горных пород, почти на 11% превысив показатели 2022 года.

Наращивая темпы производства, компания образцово выполняет свои обязательства перед сотрудниками.

С теплыми словами поздравления к коллективу предприятия обратился генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Дмитрий Лунин: «Успехи по целому ряду направлений деятельности достигаются за счет высокого профессионализма людей, бесконечно преданных своему делу. Выражаю вам искреннюю благодарность за ответственный подход, умение решать сложные задачи и добиваться высоких результатов! Особая признательность - ветеранам, которые заложили прочный фундамент нынешних достижений. Искренне желаю новых больших свершений, благополучия в ваших семьях, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и все самого лучшего!».

В честь профессионального праздника заслуженным работникам предприятия были вручены награды и почетные грамоты.

Фото: пресс-служба Правительства СО