Работающие самарцы мечтают об отпусках на море

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Об отпуске на море мечтает каждая третья женщина и только каждый пятый мужчина. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

29% самарцев считают, что лучше всего провести летний отпуск на море. 16% советуют оставаться дома. 13% — выехать на дачу или в деревню.



12% горожан уверены, что отпуск этим летом следует проводить в России. 10% — в любом месте за границей, еще по 1% выделили конкретные направления — Турцию, Египет и страны Азии. Каждый двадцатый советует отдыхать на природе. По 5% голосов набрали Крым и курорты Краснодарского края. 3% респондентов рекомендуют отдыхать как можно дальше от людей. Еще 3% опрошенных советуют отправиться в путешествие в другой город. Такие известные внутренние туристические направления как Байкал, Дагестан и Алтай набрали по 1% голосов опрошенных.



Женщины чаще всего мечтают об отпуске на море. Среди мужчин же примерно поровну сторонников морского отдыха и домоседов.



Работающие горожане мечтают об отпусках на море и за границей чаще безработных.



Время проведения: 1—12 апреля 2024 года