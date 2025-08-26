Рабочую встречу с участниками СВО провел глава Кировского района Самары

124

В Самаре глава Кировского района Игорь Рудаков встретился с вернувшимися «из-за ленточки» участниками специальной военной операции. Совместно с представителями Фонда «Защитники Отечества», городского Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, учреждений здравоохранения и социальной поддержки они обсудили вопросы персонального социального сопровождения и виды социальных выплат бойцам.



«Как не раз отмечал глава города Самара Иван Николаевич Носков, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – наше приоритетное направление работы. В нашем районе за каждым участником СВО и его семьёй от администрации закреплены кураторы. Наш прямой долг - помочь семьям защитников пройти этот непростой период, посодействовать в решении социальных, бытовых проблем, а когда придет время – достойно встретить героев», - сказал глава Кировского района города Самара Игорь Рудаков.



Как рассказали бойцам и их близким во время встречи, в Самаре и Самарской области действует система социальных паспортов военнослужащих, где отражена необходимая информация о семьях участников СВО и их потребностях. Комплексную поддержку бойцов, включая помощь в оформлении положенных льгот, лечение и реабилитацию, помощь в переобучении, трудоустройстве и организации отдыха, предусматривает региональный проект адаптации и поддержки бойцов «Возвращение». На уровне города участникам СВО предоставляется единовременная материальная помощь, в школах их детей обеспечивают бесплатным горячим питанием, при зачислении детей в детские сады у них есть право на льготы и освобождение от платы за посещение.



Также во время встречи бойцы и их родные смогли проконсультироваться у представителей учреждений социальной поддержки и здравоохранения - Социального фонда по Кировскому району Самары, Комплексного центра социального обслуживания населения, Управления социальной защиты населения, Центра обеспечения мер социальной помощи населения, городской поликлиники № 4, городской больницы № 5 и городской клинической больницы № 8.



Отметим, что подобные рабочие встречи проходят во всех районах Самары. Также обратиться за помощью в решении юридических или других интересующих вопросов участники СВО могут в Ассоциацию ветеранов СВО города Самара по адресу: ул. Никитинская, 4. Контактные телефоны: 8-846-261-39-21, 8-937-070-00-85.