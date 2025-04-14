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Пятый сезон «Флагманов образования»: больше треков, сервисов и возможностей для жителей Самарской области

14 апреля 2025 12:35
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Пятый сезон «Флагманов образования»: больше треков, сервисов и возможностей для жителей Самарской области

Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Педагоги, управленцы и студенты из Самарской области ежегодно становятся участниками проекта, находят наставников, развивают профессиональные навыки и получают возможности для карьерного роста. В этом году проект расширил форматы участия, запустил новые цифровые сервисы и стал заметно масштабнее. 

«Флагманы образования» – всероссийский проект для тех, кто строит карьеру в сфере образования. Педагоги и управленцы получают новые навыки и возможности для профессионального роста, а студенты пробуют себя в профессии. Победители занимают руководящие должности, входят в кадровый резерв и получают персональные рекомендации по развитию. Регистрация уже открыта на сайте: https://flagmany.rsv.ru/.
Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«В конкурсе «Флагманы образования» за шесть лет приняли участие почти 300 тысяч педагогов, управленцев и студентов. Это сообщество людей, которые не просто учат, но и меняют образование, формируют новые подходы и открывают перспективы для тысяч учеников. В этом году мы открываем новые конкурсные треки: «Медиа», «Государство», «Культура», «Наставничество». Они помогут участникам не только развивать свои компетенции, но и находить точки пересечения образования, современных технологий и культуры. «Флагманы образования» – это не просто конкурс, а экосистема возможностей, в которой каждый может найти свою роль в создании будущего», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

От Самарской области на участие в прошлом сезоне конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали заявки 2374 участника. Из них 54% педагогов, 27% студентов и 19% управленцев.

За все время проведения проекта «Флагманы образования» более 26 000 человек получили индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию, 136 участников включены в региональные кадровые резервы, а 45 победителей конкурса заняли управленческие должности.

«Благодаря проекту в кадровый резерв Минпросвещения уже вошли 122 участника. Это значит, что система образования России получает мотивированных, энергичных и подготовленных специалистов, готовых брать на себя ответственность и внедрять новые подходы. Мы рассчитываем, что новый сезон «Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволит нам открыть еще больше талантливых педагогов, управленцев и студентов, которые станут опорой для развития образования в стране», – отметила директор Департамента кадровой политики Минпросвещения России Ирина Кокоева.

В 2025 году проект «Флагманы образования» расширяет направления участия. Открыты четыре новых трека: «Медиа», «Государство», «Культура» и «Наставничество».

-        «Медиа» – для тех, кто работает с образовательным контентом и технологиями.

-        «Государство» – для участников, вовлечённых в развитие образовательной политики.

-        «Культура» – для тех, кто вдохновляет учиться через искусство, традиции и российские ценности.

-        «Наставничество» – для опытных профессионалов и тех, кто ищет поддержку на старте.

«Проект «Флагманы образования» – настоящий пример того, как система поддержки талантов работает на практике. Только за последний год 11 региональных и муниципальных команд прошли программу профессионального развития, 400 студентов получили возможность стажировок, а 78% участников «Педагогической пробы» выразили желание работать в образовательных учреждениях. Это показывает, что проект не только выявляет лидеров, но и помогает им найти свое место в профессии», – отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.

В пятом сезоне продолжит развиваться сообщество «Созвездие Флагманов образования»  открыт новый конкурсный отбор для тех, кто готов войти в число ведущих экспертов сферы образования. Эксперты проекта участвуют в ключевых событиях – от международных форумов до профильных сессий и образовательных интенсивов, представляют проект на внешних площадках и становятся наставниками для участников платформы «Россия – страна возможностей».

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