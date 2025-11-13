Я нашел ошибку
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году

13 ноября 2025 14:05
99
Глава Советского района Самары Вадим Бородин во время прямой трансляции на своей странице «ВКонтакте» отдельное внимание уделил патриотической работе и деятельности Клуба семей военнослужащих Советского района «СВОи», созданного по инициативе районной администрации. 

Сейчас жители и организации района готовят очередную партию гуманитарной помощи, которая отправится «за ленту» к Новому году в рамках акции «С любовью и теплом от жителей Советского района».

С участниками клуба семей военнослужащих Советского района «СВОи» Вадим Бородин, сотрудники администрации и кураторы семей военнослужащих встречаются регулярно, каждый квартал проходят консультационные дни с участием представителей прокуратуры, социальных служб, Ассоциации ветеранов СВО г.о. Самара, филиала фонда «Защитники Отечества», органов опеки, учреждений здравоохранения, налоговой службы и судебных приставов, Центра занятости населения, военного комиссариата.

 Напомним, запись прямого эфира главы Советского района Самары Вадима Бородина доступна по ссылке: https://vkvideo.ru/video710231135_456239086.

Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
186
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
489
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
478
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
522
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
462
