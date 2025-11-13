Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году

99

Глава Советского района Самары Вадим Бородин во время прямой трансляции на своей странице «ВКонтакте» отдельное внимание уделил патриотической работе и деятельности Клуба семей военнослужащих Советского района «СВОи», созданного по инициативе районной администрации.

Сейчас жители и организации района готовят очередную партию гуманитарной помощи, которая отправится «за ленту» к Новому году в рамках акции «С любовью и теплом от жителей Советского района».

С участниками клуба семей военнослужащих Советского района «СВОи» Вадим Бородин, сотрудники администрации и кураторы семей военнослужащих встречаются регулярно, каждый квартал проходят консультационные дни с участием представителей прокуратуры, социальных служб, Ассоциации ветеранов СВО г.о. Самара, филиала фонда «Защитники Отечества», органов опеки, учреждений здравоохранения, налоговой службы и судебных приставов, Центра занятости населения, военного комиссариата.

Напомним, запись прямого эфира главы Советского района Самары Вадима Бородина доступна по ссылке: https://vkvideo.ru/video710231135_456239086.