Пять волонтерских отрядов «серебряного» возраста губернии стали участниками областного проекта Театр-студия «Совушки»

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С апреля по ноябрь 2023 года активисты «серебряного» возраста в рамках реализации мероприятий проекта Театр-студия «Совушки» организовали театральные группы при волонтерских отрядах из муниципальных районов Большечерниговский, Волжский, Сызранский, Клявлинский и городского округа Самара.

Основной идеей проекта стало формирование интереса к народным национальным сказкам и культуре через проведение совместных занятий старшего поколения и детей, а также создание театрализованных представлений-спектаклей.

«Серебряные» волонтеры провели более 35 спектаклей для 1155 благополучателей проекта, среди которых дети дошкольного возраста, учащиеся школ, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые граждане, дети войны, люди, находящиеся на реабилитации и молодежь. Кроме того, «серебряными» волонтерами организованы выездные индивидуальные спектакли на дому для многодетных семей и детей с инвалидностью.

Участникам проекта удалось показать спектакли не только на территории своего района, села и города, волонтеры-актеры выехали в соседние районы и показали спектакли в Жигулевске, Новокуйбышевске, Октябрьске, в Большеглушицком и Сызранском районах области. Для благополучателей проекта также были организованы более 30 мастер-классов и занятий по пошиву кукол, изделий для спектаклей, декораций, а после спектаклей организованы творческие занятия по изготовлению народных кукол и игрушек.

В рамках проекта также прошла съемка спектаклей «Берегите своих мам», «Как домовенок Кузя петушиный голос искал», «Про сороку, которая никому не говорила «пожалуйста», которые могут посмотреть все желающие по ссылке: https://cspsamara.ru/teatr-studiya_sovushki_2023#video

«Благодарим организаторов проекта, очень полезная и действенная помощь для дальнейшего развития актерского мастерства и продвижения проекта. Многому научились и получили массу эмоций», - поделилась впечатлениями о проекте координатор отряда «Добрые сердца» г.о. Сызрань Наталья Комкова.

Областной проект Театр-студия «Совушки» реализуется Самарской областной молодежной общественной организацией «Студенческие отряды» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлено Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов»