Главные новости:
«Единая Россия» добилась введения бесплатного проезда для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии.
Расширены меры поддержки участников СВО и их семей
В этот день в Самаре на площади Славы у горельефа Скорбящей Матери-Родине прошла церемония возложения цветов.
Участники «Школы героев» вместе с жителями губернии почтили память Героев Отечества
На конкурс было подано 2027 заявок из 74 субъектов РФ. В финал вышли 518 заявок от 374 организаций.
Пять предприятий и организаций региона - призеры конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Сценарий обмана развернулся по классической схеме: под предлогом обсуждения предстоящей доставки злоумышленник начал задавать наводящие вопросы.
В Отрадном молодой человек перевел на «безопасный счет» мошенников все свои сбережения
Среди имен Героев Отечества немало доблестных и самоотверженных поступков сотрудников органов внутренних дел.
Руководители ГУ МВД СО в День Героев Отечества возложили цветы к Вечному огню на площади Славы
Открыли мемориальную доску супруга и дети Андрея Колпакова. Участники почтили память Героя России минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.
В Самаре установили мемориальную доску Герою России, гвардии полковнику Андрею Колпакову
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Пять предприятий и организаций региона - призеры конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

74
На конкурс было подано 2027 заявок из 74 субъектов РФ. В финал вышли 518 заявок от 374 организаций.

Пять предприятий и организаций Самарской области стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Награждение состоялось на ВДНХ, в рамках Всероссийского кадрового форума.

 «Вот уже более четверти века наш конкурс неизменно чествуют те организации, которые являются ведущими в своих направлениях с точки зрения самого, наверное, главного — поддержки своих работников. Мы с каждым годом получаем все больше заявок. В этом году это более 1 400 работодателей, 74 региона страны. Рынок труда в последние годы претерпел серьезные изменения. И если раньше была конкуренция за рабочее место, то теперь мы с вами наблюдаем конкуренцию за квалифицированного работника. И это выражается не только в необходимости работодателям повышать заработную плату, но и, конечно, предоставлять соответствующий социальный пакет, условия труда, поддерживать семьи с детьми», - подчеркнула в своем обращении к участникам Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

На конкурс было подано 2027 заявок из 74 субъектов РФ. В финал вышли 518 заявок от 374 организаций. Победителями и призерами в 17 номинациях признаны 66 организаций из 27 регионов. В конкурсе участвовали предприятия из различных сфер, в том числе образования, науки, здравоохранения, газодобычи, обрабатывающих производств, транспорта, энергетики, социального обслуживания и других. 

«Наши предприятия активно участвуют в региональном этапе конкурса, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - В 2025 году для участия в региональном этапе конкурса было зарегистрировано 56 заявок от 24 организаций Самарской области. Это предприятия, где наработаны практики социального партнерства, трудоустройства инвалидов, защиты здоровья своих сотрудников, обеспечения мер поддержки работников с детьми. Лучшие из них представили область на федеральном этапе».

Самарская область вошла в число регионов с наибольшим количеством организаций-победителей конкурса, пять предприятий стали победителями и призерами в шести номинациях. 

Победителями Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» от Самарской области стали: в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» - акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации» - общество с ограниченной ответственностью «Самараавтожгут». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района» заняло вторые места в двух номинациях: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы».

Также в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» третье место заняло акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»; в номинации «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы» второе место заняло акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

 

Фото: оргкомитет Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

