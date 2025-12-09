Пять предприятий и организаций региона - призеры конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Пять предприятий и организаций Самарской области стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Награждение состоялось на ВДНХ, в рамках Всероссийского кадрового форума.

«Вот уже более четверти века наш конкурс неизменно чествуют те организации, которые являются ведущими в своих направлениях с точки зрения самого, наверное, главного — поддержки своих работников. Мы с каждым годом получаем все больше заявок. В этом году это более 1 400 работодателей, 74 региона страны. Рынок труда в последние годы претерпел серьезные изменения. И если раньше была конкуренция за рабочее место, то теперь мы с вами наблюдаем конкуренцию за квалифицированного работника. И это выражается не только в необходимости работодателям повышать заработную плату, но и, конечно, предоставлять соответствующий социальный пакет, условия труда, поддерживать семьи с детьми», - подчеркнула в своем обращении к участникам Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

На конкурс было подано 2027 заявок из 74 субъектов РФ. В финал вышли 518 заявок от 374 организаций. Победителями и призерами в 17 номинациях признаны 66 организаций из 27 регионов. В конкурсе участвовали предприятия из различных сфер, в том числе образования, науки, здравоохранения, газодобычи, обрабатывающих производств, транспорта, энергетики, социального обслуживания и других.

«Наши предприятия активно участвуют в региональном этапе конкурса, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - В 2025 году для участия в региональном этапе конкурса было зарегистрировано 56 заявок от 24 организаций Самарской области. Это предприятия, где наработаны практики социального партнерства, трудоустройства инвалидов, защиты здоровья своих сотрудников, обеспечения мер поддержки работников с детьми. Лучшие из них представили область на федеральном этапе».

Самарская область вошла в число регионов с наибольшим количеством организаций-победителей конкурса, пять предприятий стали победителями и призерами в шести номинациях.

Победителями Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» от Самарской области стали: в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» - акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации» - общество с ограниченной ответственностью «Самараавтожгут». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района» заняло вторые места в двух номинациях: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы».

Также в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» третье место заняло акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»; в номинации «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы» второе место заняло акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

Фото: оргкомитет Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»