Путин возложил цветы к могилам Ланового и Примакова на Новодевичьем кладбище

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Президент России Владимир Путин посетил могилу народного артиста СССР Василия Ланового, который в понедельник был похоронен на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.

Глава государства возложил цветы к захоронению, почтив память артиста.

Образы, которые создавал Василий Лановой, влияли на целые поколения, народный артист СССР оставил яркий след в искусстве и в судьбах многих людей. Об этом заявил журналистам Путин, передает телеканал "Россия-24".

Путин рассказал, что был хорошо знаком с артистом. "В последние годы мы всегда шли вместе в строю "Бессмертного полка", - сказал президент. По словам главы государства, Василий Лановой "оставил очень яркий след в искусстве и в судьбах многих людей, потому что те образы, которые он создавал, безусловно, повлияли на воспитание целых поколений". Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста.

Также президент возложил цветы к могиле экс-премьер-министра РФ Евгения Примакова, который был похоронен на Новодевичьем кладбище в 2015 году.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС