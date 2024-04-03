Путин присвоил Анне Кикиной звания Героя России 

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", Московская область", - говорится в документе.

Кроме того, Анне Кикиной присвоено почетное звание летчик-космонавт РФ.

Фото: Роскосмос