Путин отметил рост цен на лекарства и их дефицит, несмотря на рост фармпроизводства

51

Цены на лекарства подросли в последнее время, и наблюдался дефицит по некоторым препаратам, несмотря на то, что фармпроизводство в России растет, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время. И наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства, фармацевтической продукции за три квартала прошлого года он составил примерно 22%", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент добавил, что 60% на рынке занимают отечественные лекарственные препараты.

"Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли", - сказал Путин.

Фото: ru.freepik.com