Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в РФ

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Ситуация с рождаемостью в РФ остается сложной. Об этом 22 августа заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент указал, что пока в РФ рождается меньше детей, чем год назад. Он отметил необходимость дополнительно поддержать будущих мам и семьи, чтобы добиться перелома в демографической ситуации в стране.

Также Путин сказал, что ожидаемая продолжительность жизни в России в текущем году превысила 73 года, пишут "Известия".

«Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас присела, как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», — сообщил он.