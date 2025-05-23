Путин наградил самарского космонавта Кононенко

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Гражданин Самарской области получил высшую государственную награду из рук президента России. Космонавт Олег Кононенко стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

«Для меня эта награда — не только признание моих личных заслуг, но и знак огромного уважения за труд и усилия тысяч людей в ракетно-космической промышленности, благодаря которым Россия остается ведущей космической державой мира. Горжусь тем, что вношу свой вклад в развитие пилотируемой отечественной космонавтики, выполняя эксперименты и различные технологические работы вне пределов Земли. Буду и впредь с честью выполнять свой долг и работать на благо нашей великой Родины», — заявил Олег Кононенко.

Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля. Теперь самарский космонавт стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.

Олег Дмитриевич Кононенко — Герой Российской Федерации и Туркменистана, летчик-космонавт РФ, инструктор-космонавт-испытатель — командир отряда космонавтов Роскосмоса. До того, как стать покорителем космоса, Олег Кононенко работал на заводе «ЦСКБ-Прогресс» в Самаре на должностях от инженера до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей. Удостоен многочисленных наград.

В июне 2019 года самарский космонавт вернулся на Землю после того, как провел на борту МКС 204 дня. А чуть раньше Олег Кононенко отметил свой 55-й день рождения — прямо в невесомости. В конце декабря 2024 года космонавту присвоили звание «Почетный гражданин Самарской области», пишет 63.ру.

Фото: pxhere.com