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Путин наградил самарского космонавта Кононенко

23 мая 2025 11:32
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Владимир Путин наградил самарского космонавта Кононенко

Гражданин Самарской области получил высшую государственную награду из рук президента России. Космонавт Олег Кононенко стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

«Для меня эта награда — не только признание моих личных заслуг, но и знак огромного уважения за труд и усилия тысяч людей в ракетно-космической промышленности, благодаря которым Россия остается ведущей космической державой мира. Горжусь тем, что вношу свой вклад в развитие пилотируемой отечественной космонавтики, выполняя эксперименты и различные технологические работы вне пределов Земли. Буду и впредь с честью выполнять свой долг и работать на благо нашей великой Родины», — заявил Олег Кононенко.

Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля. Теперь самарский космонавт стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.

Олег Дмитриевич Кононенко — Герой Российской Федерации и Туркменистана, летчик-космонавт РФ, инструктор-космонавт-испытатель — командир отряда космонавтов Роскосмоса. До того, как стать покорителем космоса, Олег Кононенко работал на заводе «ЦСКБ-Прогресс» в Самаре на должностях от инженера до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей. Удостоен многочисленных наград.

В июне 2019 года самарский космонавт вернулся на Землю после того, как провел на борту МКС 204 дня. А чуть раньше Олег Кононенко отметил свой 55-й день рождения — прямо в невесомости. В конце декабря 2024 года космонавту присвоили звание «Почетный гражданин Самарской области», пишет 63.ру. 

Фото: pxhere.com

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