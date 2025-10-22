Путешествие в моде: железнодорожники на Фестивале «Территория Моды» в Самаре

116

Железнодорожники удивили зрителей на IV маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» с уникальной коллекцией одежды «Вдохновлённые путешествиями на поезде».

Что представили?

Коллекция включает три капсулы:

«Уютное путешествие»: сувенирные футболки, свитшоты и худи с забавными цитатами о железнодорожных поездках, такими как «Вижу свет в конце тоннеля» и «Мой поезд ещё не пришёл».

«Деловое путешествие»:

шесть элегантных платьев в чёрно-белой гамме, украшенных принтами, отражающими атмосферу вагонного депо и тупиковой призмы.

«Звенящая ложка в подстаканнике»:

стильные джемперы с изображением подстаканников — символа российских железных дорог.

Модели на показе — проводники и специалисты Куйбышевского филиала АО «ФПК». Эта коллекция уже завоевала сердца участников проекта «Яркие выходные», охватывающего 3️⃣0️⃣ регионов России.