Путешествие в моде: железнодорожники на Фестивале «Территория Моды» в Самаре

Железнодорожники удивили зрителей на IV маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» с уникальной коллекцией одежды «Вдохновлённые путешествиями на поезде».
Что представили?
Коллекция включает три капсулы:
«Уютное путешествие»: сувенирные футболки, свитшоты и худи с забавными цитатами о железнодорожных поездках, такими как «Вижу свет в конце тоннеля» и «Мой поезд ещё не пришёл».
«Деловое путешествие»:
шесть элегантных платьев в чёрно-белой гамме, украшенных принтами, отражающими атмосферу вагонного депо и тупиковой призмы.
«Звенящая ложка в подстаканнике»:
стильные джемперы с изображением подстаканников — символа российских железных дорог.
Модели на показе — проводники и специалисты Куйбышевского филиала АО «ФПК». Эта коллекция уже завоевала сердца участников проекта «Яркие выходные», охватывающего 3️⃣0️⃣ регионов России.