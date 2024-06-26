ПСС СО: памятка судоводителям

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В последнее время все чаще погода приобретает оранжевый уровень опасности. Порывистый ветер и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном. Такие условия требуют от судоводителей повышенного внимания при подготовке к рейсу и управлению судном.

Причина аварийных ситуаций с маломерными судами неизменна: ухудшение погодных условий, высокая волна и отказ двигателя.

Спасательная служба Самарской области напоминает правила безопасного плавания:

- отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;

- обратите внимание на силу и направление ветра — от силы и направления ветра зависит высота волны, причем на разных участках реки она может быть разной;

- проверьте исправность корпуса и мотора лодки;

- проверьте запасы топлива;

- положите в лодку фонарик и компас — фонариком можно подавать сигналы бедствия, а компас в тумане укажет дорогу;

- проверьте наличие спасательных жилетов, якоря и якорного каната (длина якорного каната должна быть не менее пяти глубин в районах предстоящего плавания судна);

- ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища и расстановкой навигационных знаков плавучей и береговой обстановки;

- туманы создают на воде ограниченную видимость. Выход на судовой ход в условиях ограниченной видимости запрещается.

Соблюдая эти не сложные условия, Вы сможете избежать многих неприятностей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО