ПСС СО: памятка судоводителям

В последнее время все чаще погода приобретает оранжевый уровень опасности. Порывистый ветер и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном. Такие условия требуют от судоводителей повышенного внимания при подготовке к рейсу и управлению судном.
Причина аварийных ситуаций с маломерными судами неизменна: ухудшение погодных условий, высокая волна и отказ двигателя.
Спасательная служба Самарской области напоминает правила безопасного плавания:
- отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;
- обратите внимание на силу и направление ветра — от силы и направления ветра зависит высота волны, причем на разных участках реки она может быть разной;
- проверьте исправность корпуса и мотора лодки;
- проверьте запасы топлива;
- положите в лодку фонарик и компас — фонариком можно подавать сигналы бедствия, а компас в тумане укажет дорогу;
- проверьте наличие спасательных жилетов, якоря и якорного каната (длина якорного каната должна быть не менее пяти глубин в районах предстоящего плавания судна);
- ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища и расстановкой навигационных знаков плавучей и береговой обстановки;
- туманы создают на воде ограниченную видимость. Выход на судовой ход в условиях ограниченной видимости запрещается.
Соблюдая эти не сложные условия, Вы сможете избежать многих неприятностей, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО