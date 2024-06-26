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В последнее время все чаще погода приобретает оранжевый уровень опасности. Порывистый ветер и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном.
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ПСС СО: памятка судоводителям

26 июня 2024 19:31
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В последнее время все чаще погода приобретает оранжевый уровень опасности. Порывистый ветер и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном.

В последнее время все чаще погода приобретает оранжевый уровень опасности. Порывистый ветер и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном. Такие условия требуют от судоводителей повышенного внимания при подготовке к рейсу и управлению судном.

Причина  аварийных ситуаций с маломерными судами неизменна: ухудшение погодных условий, высокая волна и отказ двигателя.

Спасательная служба Самарской области напоминает правила безопасного плавания:

- отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;
- обратите внимание на силу и направление ветра — от силы и направления ветра зависит высота волны, причем на разных участках реки она может быть разной;
- проверьте исправность корпуса и мотора лодки;
- проверьте запасы топлива;
- положите в лодку фонарик и компас — фонариком можно подавать сигналы бедствия, а компас в тумане укажет дорогу;
- проверьте наличие спасательных жилетов, якоря и якорного каната (длина якорного каната должна быть не менее пяти глубин в районах предстоящего плавания судна);
 - ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища и расстановкой навигационных знаков плавучей и береговой обстановки;
- туманы создают на воде ограниченную видимость. Выход на судовой ход в условиях ограниченной видимости запрещается.

Соблюдая эти не сложные условия, Вы сможете избежать многих неприятностей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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