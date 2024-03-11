Психологи УИС СО проводят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от употребления наркотиков

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В УФСИН России по Самарской области проведен ряд мероприятий, направленных на борьбу со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В учреждениях организованы мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от употребления наркотиков, организованы конкурсы стенной печати по антинаркотической тематике, проведены трансляции тематических художественных и документальных фильмов и сюжетов, демонстрирующих негативное влияние наркотиков на жизнь человека.

Так, психологи ИК-5 организовали для осужденных к принудительным работам ИЦ-1 УФСИН России по Самарской области просмотр мультфильма «Леденец», который был снят в рамках антинаркотической компании. Тематика мультфильма направлена на формирование у зрителя негативного отношения к употреблению наркотиков и способствует непринятию идеи о заработке путем их распространения.

Также психологами систематически проводятся лекции о пагубности употребления наркотических веществ, в ходе которых осужденные задают интересующие их вопросы, высказывают свою точку зрения.

Как отмечает начальник психологической лаборатории ИК-5 УФСИН России по Самарской области Анна Давыдкина, такие мероприятия, в первую очередь, направлены на пропаганду законопослушного поведения среди осуждённых и исключения повторного рецидива, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Необходимо формировать позиции, направленные на здоровый образ жизни, осознание неизгладимости и необратимости вреда здоровью от употребления наркотических веществ, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области