Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям

21 ноября 2025 14:46
70
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.

Психологами отделения психологического обеспечения  уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям проведены тематических мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их законных представителей, а также на информирование о возможностях получения бесплатной юридической помощи по ключевым вопросам: права детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, особенности установления опеки и попечительства, а также вопросы детско-родительских отношений.

Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности и ознакомление с основными правами, закреплёнными как в Конвенции о правах ребёнка, так и в Конституции Российской Федерации, а также на защиту и обеспечение благополучия, всестороннего развития и безопасности детей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
21 ноября 2025, 14:39
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм». Общество
32
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
21 ноября 2025, 14:29
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета. Общество
74
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
21 ноября 2025, 14:19
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Общество
65
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
Весь список