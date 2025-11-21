Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям

70

Психологами отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям проведены тематических мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их законных представителей, а также на информирование о возможностях получения бесплатной юридической помощи по ключевым вопросам: права детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, особенности установления опеки и попечительства, а также вопросы детско-родительских отношений.

Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности и ознакомление с основными правами, закреплёнными как в Конвенции о правах ребёнка, так и в Конституции Российской Федерации, а также на защиту и обеспечение благополучия, всестороннего развития и безопасности детей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области