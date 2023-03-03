Психологи предупреждают об опасности нового фильтра в TikTok

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В TikTok появилась функция, приукрашивающая внешность на порядок лучше и естественнее, чем существовавшие в приложении уже давно бьюти-фильтры. Психологи считают это новой угрозой ментальному здоровью пользователей.

Новый фильтр называется Bold Glamour и стремительно набирает популярность в сервисе с короткими видео, особенно среди девушек. В отличие от аналогов, результат работы которых скорее карикатурный – огромные глаза и ресницы, неестественный румянец – он "улучшает" внешность крайне правдоподобно.

В итоге применивший фильтр видит "лучшую версию себя" на экране смартфона, ее же видят его подписчики. При этом, не зная как человек выглядит в реальности, заметить, что ролик был обработан, почти невозможно. Фильтр делает губы более пухлыми, естественно разглаживает и матирует кожу, подчеркивает скулы, делает более яркими глаза.

Эксперты предполагают, что обработка в данном случае ведется при помощи новых, мощных алгоритмов искусственного интеллекта – иначе достичь такого результата не представляется возможным. Тем более, что, в отличие от обычных фильтров, Bold Glamour работает, как правило, даже в том случае, когда часть лица закрыта рукой.

"Это значимая веха, и показатель того, насколько странным будет грядущий пост-реальный мир", – сказал изданию The Verge Мемо Актен, пециалист по вычислительному искусству и дизайну из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

В то же время, в зеркале девушка видит "обычную себя". Такой диссонанс, предупреждают психологи, чреват пониженной самооценкой и даже телесным дисморфическим расстройством. Это психическое расстройство, возникающее как правило у подростков и молодых людей. Оно характеризуется чрезмерной обеспокоенностью каким-либо незначительным дефектом или особенностью тела – например, формой ушей или носа.

В конечном счете сравнение "идеальной" версии себя из TikTok и реальности в зеркале может привести к депрессии. При этом статистика по США показывает, что частота депрессивных и тревожных расстройств у подростков, особенно девочек, постоянно растет на протяжении последнего десятилетия. Многие специалисты говорят, что причиной является распространение соцсетей. Каждый раз, когда девушка видит там кого-то красивей или успешней себя, это подтачивает ее самооценку, пишет Смотрим.