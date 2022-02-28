Психологи исправительных учреждений УФСИН СО используют метод песочный терапии

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Песочная терапия – одно из направлений проективной психотерапии. Пенитенциарные психологи в работе с осужденными используют этот метод, как позволяющий установить контакт со своим внутренним миром.

Как отметил начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова, песочная терапия помогает ослабить контроль сознания. Человек имеет возможность увидеть свою ситуацию со стороны, опуская ладони в песок. На нем чаще всего проявляется то, что имеет большое значение для разрешения ситуации, но в обычной жизни ускользает. Это истинная причина проблемы или, наоборот, скрытые ресурсы, которые помогут с ней справиться, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области