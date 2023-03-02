Психолог рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта

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Психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг дал советы по выбору подарков женщинам к 8 Марта, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в четверг, 2 марта, он посоветовал дарить матерям подарки, связанные с уютом: хороший утюг, набор посуды или микроволновую печь, комплект постельного белья.

Подарок коллеге должен быть символическим, например букет цветов или ручка, кружка, беспроводная мышь.

Для любимой женщины лучше выбрать романтический подарок, причем при его выборе необходимо учитывать интересы самой женщины, помнить, чем она увлекается, пишет RT. Например, это может быть фитнес-браслет, планшет, наушники, нижнее белье, сертификат на бьюти-процедуру, стайлер или плойка для волос и т.п.

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