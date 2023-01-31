Психолог: дети с необычными именами могут столкнуться со сложностями в общении и с поиском работы в будущем

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Выбор необычного имени для ребенка формирует установку на его уникальность, что может создать для него сложности в общении с ровесниками. Кроме того, работодатели предпочитают не рассматривать резюме людей с экстравагантными именами. На это в беседе с «Известиями» указала психолог, специалист ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», шеф-редактор журнала «Семья и школа» Анастасия Савина.

«Родители стараются быть оригинальными, когда дают детям экстравагантные имена. Однако подобная забава может по-разному сказаться на будущем ребенка. Почему мода на необычные имена сохраняется и становится более популярной? Возможно, это связано с прогрессирующей тенденцией индивидуализма в обществе, и «непохожесть на другого» выступает в качестве приоритетной ценности», — отметила эксперт.

«Не стоит забывать и о влиянии знаменитостей, которые, вероятно, по причине демонстративности своей профессии выбирают оригинальные имена, но нужно ли это всем? Выбор имени говорит не столько о ребенке, сколько о его родителях. Можно предположить, что выбрав экстравагантное имя, родители будто заявляют: ребенок — моя собственность, что вероятно вызовет ряд трудностей в дальнейшей сепарации», — предостерегла Савина.

Она подчеркнула, что установка на уникальность с раннего детства вполне может стать дополнительными трудностями для ребенка в общении с ровесниками.

Специалист отметила, что когда человек слышит чье-то имя, в его мозге активируется богатый набор семантической информации, возникает ассоциативный ряд, и он оперативно принимает решение о том, продолжать ли ему общение.

В подтверждение значимости влияния имени на будущую жизнь психолог привела пример: по ее словам, работодатели предпочитают не рассматривать резюме людей с необычными именами. Это может быть связано с тем, что людям проще обрабатывать привычную информацию.

«Необычное имя может помочь ребенку не бояться быть непохожим на других, с одной стороны. Но это «сработает» с экстравертом, который заряжается энергией от внимания, а как себя будет чувствовать интроверт? Так же дело обстоит и с шутками на тему имени: кого-то это научит не обращать внимания на других, а кто-то, наоборот, станет подавленным и избегающим общения», — подчеркнула Савина.

Как добавила эксперт, проведенные опросы говорят о том, что спустя время подавляющее большинство родителей жалеют о решении дать ребенку необычное имя.

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