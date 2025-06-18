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Психиатр рассказала, что симптомы первой панической атаки сложно отличить от сердечного приступа

18 июня 2025 23:01
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Из-за схожести симптомов с угрожающими жизни состояниями самодиагностика может быть опасна.

Симптомы первой панической атаки сложно отличить от сердечного приступа, поэтому необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. Об этом «Известиям» рассказала член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского Университета, директор Клиники психиатрии им. С.С. Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета профессор Марина Кинкулькина.

По ее словам, из-за схожести симптомов с угрожающими жизни состояниями самодиагностика может быть опасна.

«Паническую атаку и правда часто путают с острыми сердечно-сосудистыми состояниями, и это вполне объяснимо: симптомы во многом схожи — учащенное сердцебиение, потливость, нехватка воздуха, дрожь, ощущение надвигающейся катастрофы», — добавила врач.

Без обследования отличить впервые возникшую паническую атаку от сердечного приступа может быть непросто даже специалисту.

Кинкулькина уточнила: сердечно-сосудистые заболевания помолодели, поэтому нельзя просто списывать симптомы на нервы. Правильный путь — обратиться к врачу, пройти назначенные обследования, исключить физические причины страдания, и только потом можно говорить о психическом происхождении приступа.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Медицина

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