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Прямую трансляцию Парада Памяти с площади Куйбышева покажут посетителям международной выставки-форума «Россия» в Москве

5 ноября 2023 21:47
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Все желающие смогут увидеть это грандиозное событие – вход на площадь Куйбышева свободный.

7 ноября в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре пройдет центральное событие Международного патриотического проекта «Парад Памяти» – масштабное  мероприятие в память об историческом военном параде 7 ноября 1941 года.

Впервые парад, посвященный увековечению героических страниц истории России и популяризации вклада запасной столицы Куйбышева в Великую Победу, был проведен в Самаре в 2011 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, ветеранских и молодежных общественных объединений. Инициатива нашла отклик в сердцах подрастающего поколения и поддержана органами власти, силовыми структурами, 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией, промышленными предприятиями, военно-патриотическими клубами, образовательными учреждениями.

Слова приветствия в честь 82-й годовщины легендарного военного Парада, прошедшего 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, запасной столице СССР, в своей поздравительной телеграмме участникам мероприятия направил помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский. «Это памятное событие в решающие для всей страны дни Московской битвы укрепило боевой дух воинов Красной Армии и всего нашего народа. Парад вызывает большой отклик у всех, кто чтит и помнит историю. Сегодня, когда наша история вновь увидела яркие примеры самоотверженности и отваги современных героев, сохранить нить преемственности нравственных ориентиров особенно важно. Проведение Парада Памяти в Самаре – не только вклад в сохранение исторической памяти, но и наша дань благодарности всем Героям нашей страны», – говорится в обращении.

В День народного единства, 4 ноября 2023 года, на территории ВДНХ в Москве начала работу Международная выставка-форум «Россия» – грандиозное собрание достижений огромной страны.  На одной площадке собраны стенды 89 регионов Российской Федерации. На стенде Самарской области – многолюдно с самого открытия. Посетители в этот день стали участниками этнографического квиза, увидели старт самарской ракеты с космодрома, сыграли в виртуальный хоккей с игроками тольяттинского клуба «ЛАДА», познакомились с цифровым гидом Ладой, проводником в мир истории и культуры Самарской области, и многое другое. Выставка будет работать полгода и завершится в День космонавтики 12 апреля. Парад Памяти в Самаре – в числе ключевых событий работы экспозиции Самарского региона, и 7 ноября на главном экране стенда 63 региона будет организована трансляция Парада Памяти с площади Куйбышева в Самаре, уникального международного патриотического проекта, посвященного легендарному военному параду 7 ноября 1941 года, который прошел в запасной столице СССР.

Также 7 ноября будут организованы площадки для просмотра в прямом эфире Парада Памяти с площади Куйбышева во всех образовательных организациях Самарской области. Учащиеся смогут увидеть трансляцию патриотического мероприятия в рамках «Разговора о важном». Учителя помогут с погружением в тему запасной столицы и легендарного военного парада 7 ноября 1941 года, а для закрепления основных смыслов пройдёт совместное итоговое обсуждение.

Все желающие смогут увидеть это грандиозное событие – вход на площадь Куйбышева свободный.

Неизменны традиции: высококачественную онлайн-трансляцию Парада осуществит передвижная телевизионная станция ГТРК «Самара».

Парад Памяти «Герои и подвиги» смотрите 7 ноября 2023г. в 12:00 в прямом эфире смотрите здесь.

В 2023 году участниками парадного прохождения станут 125 парадных расчетов подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также Республики Дагестан и Донецкой Народной Республики. В общей сложности по площади парадным маршем пройдет около 7 тысяч человек. Дирижировать сводным военным оркестром будет начальник военно-оркестровой службы штаба Центрального военного округа полковник Сергей Алеев.

Первыми по площади пройдут курсанты Военного учебного центра СГТУ в исторической форме образца 1941 года. В прохождении будет задействовано 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны. Современную часть парадного прохождения откроют барабанщики Кадетского корпуса МВД России.  В рамках парада состоится конкурс на лучший парадный расчет Российской Федерации.

После парада на площади будут работать тематические музейные площадки, выставка «Герои и подвиги» Российского военно-исторического общества, полевой музей Центрального военного округа, посвящённый истории легендарного военного парада 7 ноября 1941 года в запасной столице Куйбышеве и работе Приволжского военного округа в годы войны, выставка исторической техники, полевая кухня, состоится патриотический концерт Государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки».

Также 6 ноября в Самаре в 12:00 на 4-ой очереди набережной реки Волги (монумент «Ладья») в день исторического события с участием 39 военно-исторических клубов из разных регионов России состоится масштабная военно-историческая реконструкция «80-летию освобождения Киева посвящается…».

6 ноября в 16:00 на площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Памяти.

7 ноября после парадного марша в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (г.Самара, ул.Красноармейская, 131) жители и гости областной столицы смогут стать участниками Всероссийской молодежной акции «Наши Семейные книги памяти». Начало в 14:00.

Вход на мероприятия проекта свободный!

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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