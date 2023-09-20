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Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона

20 сентября 2023 12:40
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Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона

Завтра, 21 сентября, с 15.00 до 16.00 начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Александр Сергеевич Башковатов проведет «прямую линию».

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопросы, касающиеся фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме, алгоритма обжалования постановлений по делу об административном правонарушении, «льготного» периода оплаты штрафа.

Теги: Акценты В центре внимания

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