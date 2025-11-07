Прямой эфир с жителями проведет глава Советского района Самары Вадим Бородин

80

11 ноября в 18:00 глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями. Он подведет промежуточные итоги года и расскажет о ключевых направлениях работы.



Среди прочего речь пойдет о поддержке людей «серебряного» возраста, о благоустройстве дворов и общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и госпрограмме «Народный бюджет Самарской области», о ликвидации незаконных объектов потребительского рынка, патриотическом воспитании молодежи, о реализации нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и о результатах деятельности клуба семей военнослужащих «СВОи».



Вадим Бородин ответит также на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вопросы, которые вы зададите в комментариях к эфиру.



Задать вопрос главе района можно по ссылке.

Прямой эфир пройдет здесь.

Фото: администрация Самары