Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату

По техническим причинам прямой эфир главы Красноглинского района Самары Вячеслава Коновалова, запланированный на 25 ноября, перенесен. Информация о новой дате «прямой линии» будет опубликована дополнительно.

На все вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», будут даны ответы в рамках прямого эфира или индивидуально.



Напомним, свои эфиры уже провели главы Промышленного, Железнодорожного, Октябрьского, Самарского и Советского районов, посмотреть их в записи можно на страницах глав в социальной сети ВКонтакте.