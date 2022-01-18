Проверки в самарском метрополитене проводят «от турникета до вагона» 

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Пассажиры проходят сразу несколько «кордонов» – у входной группы, в кассовой зоне и зале для самостоятельного пополнения транспортных карт и приобретения жетонов, возле турникетов, а также за пассажирской дисциплиной следят на платформах ожидания и в поездах. При выявлении нарушителей их не пропускают к эскалатору, не допускают к поездке.



Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и других сезонных ОРВИ в метро реализуют широкий комплекс мер.

Дезинфекцию станций проводят каждые 2 часа – сотрудники орошают и протирают контактные поверхности хлорсодержащими средствами, одобренными к применению Роспотребнадзором. Влажная уборка и дезинфекция проходит во всех локациях, где имеются контактные поверхности.

Кроме того, все станции оборудованы рециркуляторами для ультрафиолетового обеззараживания воздуха.