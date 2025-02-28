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Просветителей Самарской области приглашают стать участниками юбилейного сезона Знание.Премия

28 февраля 2025 13:52
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Просветителей Самарской области приглашают стать участниками юбилейного сезона Знание.Премия

Российское общество «Знание» запустило пятый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до сентября 2025 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад  в просвещение в 2024–2025 годах.

27 февраля в Национальном центре «Россия» прошла четвертая церемония награждения лауреатов просветительской награды Знание.Премия. К гостям церемонии обратился и председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко. Он отметил, что людей, несущих знание и правду, становится все больше, и их авторитет в обществе растет.

«За несколько лет количество участников Знание.Премия выросло в 6 раз. В этом сезоне среди номинантов – представители 56 стран мира и почти всех континентов, не участвуют только Австралия и Антарктида», — подчеркнул Сергей Кириенко.

На церемонии был дан старт приему заявок на новый, юбилейный сезон просветительской награды, сбор продлится до сентября 2025 года. 

В пятом сезоне Знание.Премия будет вручаться в 18 номинациях, включая несколько новых. Так, специально к Году защитника Отечества, объявленному в 2025 году указом Президента РФ, была учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Претендовать на звание лучшего в ней смогут те просветительские проекты и просветители, которые популяризуют подвиги защитников Отечества, героическое прошлое и настоящее нашей страны, а также содействуют сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма. 

В 2025 году главная просветительская награда также впервые будет вручена в номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей» – претендовать на нее смогут просветители и инициативы, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, а также укрепление института семьи. 

Номинация «За вклад в просвещение в сфере “История и политика”» объединит просветителей и просветительские проекты, способствующие популяризации знаний в области истории и политики, а номинация «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и наставничество”» – просветителей и проекты, способствующие развитию культуры обучения и наставничества, созданию условий для передачи знаний, навыков и опыта между поколениями. 

Номинации «За просветительскую деятельность в школе», «За просветительскую деятельность в университете», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» и «Советник – просветитель» будут преобразованы в категории в рамках одной новой номинации – «За просветительскую деятельность в образовательной организации». 

Более того, в рамках Знание.Премия впервые пройдет региональный этап, благодаря которому просветительские проекты и просветители, оказавшие значительное влияние на развитие просвещения в своем регионе, будут отмечены на местном уровне. 

 

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