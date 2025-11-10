Я нашел ошибку
Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет.
В Самарской области подвели итоги волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава»
Гордостью жителей Марьевки по праву являются молодые спортсмены.
В Марьевке по инициативе участника «Школы героев» планируют возвести крытый спортивный объект
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев.
Владимир Чванов назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.
Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин.
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025

10 ноября 2025 15:56
139
Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин.

Общество «Знание» анонсировало шорт-лист главной просветительской награды страны. В него вошли 112 заявок в 15 номинациях. Среди них 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри в Москве. Шорт-лист юбилейного сезона доступен на сайте Знание.Премия.
В шорт-листе номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации» — директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин. Его ученики изучают историю не только по учебникам: созданный номинантом цифровой банк экспонатов музея «Самарцы в боях за Ленинград» позволяет прикоснуться к памяти о Великой Отечественной войне через реальные предметы и семейные истории, оцифрованные для открытого доступа. Как амбассадор цифрового образования VK Алексей активно внедряет технологии в обучение — от VR-уроков до голосового помощника — и обучает этому других педагогов. За год он провел более 15 мастер-классов и вебинаров, которые собрали свыше 12 тыс. просмотров, и прочитал более 20 лекций в рамках просветительских мероприятий. Его блог «Прогрессивное образование» объединил более 14 тыс. подписчиков и стал площадкой, где учителя со всей страны делятся опытом. Среди других заслух Алексея — победы во всероссийских конкурсах «Директор года России» и «Педагогический дебют».
«Каждый новый сезон Знание.Премия вносит большой вклад в формирование нового поколения просветителей – людей, которые словом, делом и, что самое важное, личным примером укрепляют страну, передают уникальные знания, сохраняют ценности, объединяют общество вокруг идеи созидания. Среди 112 номинантов на победу в этом сезоне есть и полномочный представитель Президента в одном из округов, губернаторы, выдающиеся ученые, известные журналисты, педагоги, участники специальной военной операции и многие другие. Всех этих людей объединяет вера в силу знаний и ответственность за будущее страны», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Номинанты прошли отбор среди 18 730 конкурсантов. Заявки оценивал Экспертный совет, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри, куда войдут выдающиеся деятели разных сфер. Они выберут лауреатов в 16 номинациях.
Напомним, что соискатели Знание.Премия со всей страны могут получить специальные региональные награды. В ноябре эксперты определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года в каждом субъекте РФ.
Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году. Номинанты прошлых лет участвовали во встрече с Президентом России, выступали на крупных просветительских площадках страны, таких как ПМЭФ, ВЭФ, Выставка "Россия", марафоны Знание.Первые и Знание.Наука, становились послами Российского общества «Знание» за рубежом.

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

