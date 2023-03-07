Простоят дольше: выбирая между тюльпанами и мимозой, предпочтение следует отдать первым

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Выбирая между тюльпанами и мимозой, предпочтение следует отдать первым. Такой совет дала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, пишет "Парламентская газета".

По словам специалиста, ранее в страну поставляли ветви акации, однако сейчас в магазинах продают абхазскую традиционную мимозу, срок ее жизни мал. «Надо понимать, что сразу будет сухоцвет», — цитирует Сафронову News.ru.

Специалист отметила, что тюльпаны являются самым оптимальным праздничным вариантом. Средняя стоимость цветка в 2023 году составит 80—100 рублей, а достойный букет к Международному женскому дню обойдется примерно в две тысячи рублей, подытожила она.

Фото: unsplash.com