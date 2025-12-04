Прощание с самарским журналистом Олегом Зверевым состоится 5 декабря

В среду, 3 декабря, не стало известного самарского журналиста Олега Зверева. Свой профессиональный путь Олег начал в Сергиевском районе на местном телеканале. Позже перебрался в Самару, где засветился сразу в нескольких компаниях. Далее попробовал в федеральных СМИ в Москве, но жизнь заставила вернуться на родину. Он посвятил журналистике более четверти века.



Олег Зверев — член Союза журналистов России. Его неоднократно отмечали профессиональными наградами разного уровня. Удостоен серебряного знака Святителя Алексия "За труды во благо Святой Православной Церкви".



Он стал одним из первых журналистов, которые поехали освещать события после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Там он снял документальный фильм о Героях, погибших во времена Великой Отечественной войны.



Прощание с Олегом Зверевым состоится 5 декабря в 10:00 в храме Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251б). Похороны пройдут на кладбище "Мехзавод".

Источник: СОВА