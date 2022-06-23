Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище

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Прощание с певцом Юрием Шатуновым пройдет в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста.

"В воскресенье, с 10 до 15 часов", – сказал собеседник агентства. в помещении Прощального зала кладбища.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в карете скорой помощи от инфаркта.

Накануне в 23:30 его привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Певцу оказали помощь и отправили в сосудистый центр Домодедовской больницы. Туда он поступил в состоянии клинической смерти.

Шатунов – советский и российский певец. С 1986 по 1991 год он был солистом группы "Ласковый май". Его самые популярные хиты — "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова