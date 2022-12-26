Прокурорские работники провели прием осужденных без изоляции от общества

214

Прием осужденных без изоляции от общества провели заместитель прокурора Самары Юрий Сапурнов и заместитель прокурора Железнодорожного района областной столицы Дмитрий Белов.



Основные вопросы касались исполнения условного осуждения, а так же отсрочки отбывания наказания. Все обращения, просьбы и пожелания осужденных были внимательно выслушаны, изучены. Прокурорами даны квалифицированные разъяснения по существу заданных вопросов. Все обратившиеся остались удовлетворены ответами, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО