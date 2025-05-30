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Прокуратура добилась легализации зоопарка в самарском туркомплексе

30 мая 2025 11:36
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Прокуратура добилась легализации зоопарка в самарском туркомплексе

Для этого директора организации пришлось привлечь к ответственности за неправильное содержание животных.

По информации Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в Самарской области по требованию надзорного ведомства организацией получена лицензия на использование животных в культурно-зрелищных целях. Данная организация организовала зоопарк на территории туристического комплекса. Здесь же оказывались платные услуги по демонстрации животных, хотя лицензии на подобный род деятельности не было.

«Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере использования животных в культурно-зрелищных целях», — сообщает надзорное ведомство.

По постановлению природоохранного прокурора генеральный директор организации привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.53 КоАП РФ (осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках без лицензии). Кроме того, прокуратуре пришлось внести представление.

После привлечения руководства к ответственности организацией были быстро получены все необходимые разрешительные документы, пишет Обоз.инфо.

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