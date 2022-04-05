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Пройти бесплатное профессиональное переобучение смогут не менее 3,5 тысяч жителей региона

5 апреля 2022 15:09
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Пройти обучение смогут также безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости, и работники, находящиеся под риском увольнения.

В России более 15 тысяч человек за неделю подали заявки на бесплатное профессиональное переобучение в рамках нацпроекта "Демография", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Всего в этом году в программе смогут поучаствовать 345 тысяч россиян, в том числе, не менее 3,5 тысяч жителей Самарской области.

Учитывая ситуацию внешнего санкционного воздействия и ее влияние на рынок труда, Правительство РФ для максимального расширения охвата людей мерами поддержки приняло решение о дополнении категорий участников программы профобучения и дополнительного профобразования в рамках нацпроекта. Теперь пройти обучение смогут также безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости, и работники, находящиеся под риском увольнения.

Также подать заявки на бесплатное обучение могут жители в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, или неработающие женщины с детьми дошкольного возраста, а также отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет включительно.

Значимость мер поддержки жителей и своевременность дополнения категорий участников программы профобучения высоко оценили и региональные общественные организации.

«Считаю, было принято очень важное решение о расширении категории тех, кто может получить дополнительное профобразование в рамках нацпроекта, – уверен председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников. – Обучение проводится с целью содействия и сохранения занятости, повышения конкурентоспособности людей на рынке труда. А широкий спектр направлений обучения позволяет выбрать профессию, которая и подходит человеку, и востребована на рынке труда. Одно из условий обучения – трудоустройство или открытие своего дела после его завершения, что является гарантией его занятости».

В прошлом году дополнительное профобучение в рамках нацпроекта прошли почти 4 тысячи жителей Самарской области, из них более 3,2 тысяч человек (80%) трудоустроились по новой специальности или сохранили свою занятость.

Желающим получить дополнительное профессиональное образование в рамках национального проекта «Демография» помогают в службе занятости населения. Обучение организовано как по профессиям рабочих, так и по специальностям служащих: сварщик, слесарь, парикмахер, ландшафтный дизайнер, младшая медицинская сестра, проектный менеджмент в IT; тренер-преподаватель физической культуры, кадровый администратор, специалист по управлению персоналом и др. Полный список направлений можно найти на сайте Работа России. Обучение можно пройти в разных форматах - очном или дистанционном. Длительность обучения составит от трех недель до трех месяцев.

 

Фото:   депаратамент информационной политики СО

 

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