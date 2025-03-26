Программа "Школа мамы для мам" стартовала в чапаевской библиотеке

124

Мероприятие в модельной библиотеке "Библиоград" прошло в рамках нацпроекта "Семья", который реализуется по решению Президента РФ. Тематическое занятие под названием "Красота и гармония: уроки, секреты, советы" стало настоящим праздником для тех, кто хочет лучше заботиться о себе и находить баланс в повседневной жизни.

Специалист библиотеки Светлана Ищенко организовала практическое занятие, где участники обсудили, какие аспекты являются наиболее важными в жизни. Было отмечено, что главными ценностями остаются здоровье и семья.

Стилист по прическам Мария Кузьмичева поделилась своими профессиональными секретами и личным опытом. Она рассказала о простых способах создания красивых причесок на каждый день, показав несколько вариантов укладок, которые легко повторить самостоятельно.

- Атмосфера встречи была невероятно теплой и позитивной, - отметила одна из участниц Екатерина Мухина. - Мы ушли с новым багажом знаний, вдохновленные встречей, и готовы встретить весну с новыми силами.

Фото: минкульт СО