Программа «Городские практики» впервые пройдет в Самаре с 4 по 15 октября

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Это бесплатная просветительская программа для специалистов в сфере развития городской среды. К участию приглашаются архитекторы, сотрудники администраций, представители локального бизнеса и городские активисты из Самары и соседних городов. Основной темой практического интенсива станет комплексное развитие застроенных территорий в центре города.



За две недели участники разработают учебные проекты по заданной теме, а также подготовят рекомендации по работе с застроенными территориями Самары в формате чек-листа.



С 4 по 10 октября участники посетят онлайн-лекции и проведут самостоятельное исследование территорий. С 11 по 15 октября состоятся очные практические семинары.



Полная программа и регистрация по ссылке: xn--80akijuiemcz7e.xn--p1ai/urban-practices/samara. Подать заявку можно до 27 сентября включительно.