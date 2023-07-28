Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений с помощью технологии Метеум и выяснила, какая температура ожидает жителей Самары в выходные дни 29-30 июля.

Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды: «Прогноз Яндекс Погоды сообщает, что в субботу в Самаре будет облачно с прояснениями, а среднесуточная температура составит +33°. В воскресенье, 30 июля, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +28°».

По данным Яндекс Погоды, 29 июля в Самаре будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +33°. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 4,1 м/с.

В воскресенье, 30 июля, ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха достигнет +21°. Днём она поднимется до +28°, а вечером опустится до +26°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Перми — здесь температура воздуха прогреется до +30°…+33°.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Воронежа, Красноярска, Омска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, где ожидаемая температура не превысит +21°… +24°.