Профессор рассказал о пользе каш

127

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян 9 февраля рассказал «Известиям» о пользе каш.

По его словам, во всех крупах есть полезные для организма, в том числе и для сердечно-сосудистой системы, вещества: минералы и микроэлементы, которые растения впитали из почвы.

«На мой взгляд, одной из самых полезных каш можно назвать овсянку. Благодаря сбалансированному составу она легко усваивается, а имеющаяся в составе клетчатка помогает кишечнику активнее работать. Хороши пшенная крупа, легкоусвояемая благодаря балансу белков и углеводов, гречка, которая известна высоким содержанием железа. Эти каши часто входят в меню отделений кардиологии. Но польза каш — величина непостоянная. Многие стараются улучшить их вкус, добавляя сливочное масло, пережаренные овощи или жирное мясо. С такими добавками каши однозначно перестают быть диетическими и даже могут навредить», — сказал он.

При этом правильно приготовленная каша может стать действенным средством от холестериновых бляшек. Каши без масла способствуют очищению сосудов и сокращению риска развития заболеваний сосудов и сердца, сообщил профессор.

«Всем, кто серьезно относится к своему здоровью, стоит употреблять как можно меньше соли, а в идеале — вовсе от нее отказаться. В крупе в достаточном количестве содержатся натрий и хлор — основные элементы привычной нам поваренной соли. Досаливая, мы провоцируем задержку жидкости в организме и повышаем риск развития гипертонии. Первое время блюда будут казаться пресными, но со временем это пройдет. Для вкуса в кашу можно добавить натуральные специи, например ароматную зелень, кунжут. Если очень хочется масла, можно добавить немного растительного. Но нужно помнить, пользы в этом мало», — сказал Шехян.

Еще один метод приготовления каш, при котором сохраняется максимум их полезных свойств, — заваривание или запаривание, отметил эксперт. Например, гречневую крупу на несколько часов (лучше на ночь) заливают кипятком или кефиром.

«Этот способ ближе к тому, что в нас заложено природой. Дело в том, что при воздействии температуры разрушаются некоторые полезные вещества. Белки, например, денатурируют, то есть изменяется их природная форма. При заваривании этого не происходит, продукт получается полезнее», — заключил собеседник издания.