Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
Профессии и навыки будущего обсудили на лекции Общества «Знание» в Университете Сервиса

Профессии и навыки будущего обсудили на лекции Общества «Знание» в Университете Сервиса

На площадке Поволжского государственного университета сервиса состоялась лекция о профессиях будущего. Лектором Общества «Знание» выступила ректор Любовь Выборнова. Слушателями стали около 400 студентов, преподавателей, аспирантов, представителей научного сообщества вуза. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Любовь Выборнова посвятила своё выступление тому, какие профессии станут ключевыми в ближайшие годы и какие компетенции обеспечат выпускникам конкурентоспособность на стремительно меняющемся рынке труда. В ходе открытого диалога она затронула темы роста доли сервисной экономики в мире, развития креативных индустрий, технологических трендов от искусственного интеллекта до VR и трансформации профессиональных траекторий.

Ректор подчеркнула, что результат в современном мире достигается командой профессионалов, но качество результата напрямую зависит от компетентности каждого участника команды.

В своём выступлении Любовь Выборнова отметила ключевые тенденции, определяющие будущее: усиление роли сервисной экономики, рост высокотехнологичных отраслей и необходимость адаптации образовательных систем под новые запросы рынка.

«Сегодня сервисная экономика становится главным драйвером развития. Она требует не только знаний, но и умения быстро адаптироваться, мыслить критически и работать с технологиями. Следует понимать, что сервис и обслуживание — это не одно и то же. Речь идёт о высокотехнологичном сервисе и услугах, которые требуют совершенно иных компетенций, чем традиционное бытовое обслуживание. И наш университет готов эти компетенции формировать и развивать. Мы выстраиваем образовательную систему так, чтобы студенты могли входить в новые отрасли - от беспилотной авиации и промышленного дизайна до креативных индустрий и технологического предпринимательства. Мы создаём лаборатории, запускаем сетевые программы и формируем экосистему, которая позволяет развивать компетенции будущего уже сегодня», — подчеркнула Любовь Алексеевна.

В ходе лекции слушатели узнали о ключевых навыках будущего специалиста: критическом мышлении, адаптивности, креативности, эмоциональном интеллекте, цифровой грамотности, управлении проектами, умении работать с данными и способности к постоянному обучению. Именно эти компетенции, по мнению ректора, станут базовыми для успешной профессиональной траектории.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

В центре внимания
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2025  09:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
