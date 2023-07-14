Проект «Мой дом»: специалисты МФЦ помогают жителям создать учетные записи на «Госуслугах»

Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале «Госуслуги», информирование о ресурсах и возможностях портала – перечень услуг, которые могут получить жители в рамках выездных приемов граждан специалистами МАУ г.о. Самара «МФЦ».
Сотрудники МФЦ оказывают консультационные услуги на базе территориальных ресурсных центров, функционирующих в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». Такие ресурсные центры работают во всех внутригородских районах Самары.
Напомним, специалисты МФЦ проводят выездные встречи с гражданами с сентября 2022 года. За это время они провели порядка 100 встреч, более 900 человек получили ответы на интересующие вопросы, связанные с работой современных электронных систем.
Учетная запись на Госуслугах расширяет «цифровые» возможности горожан: позволяет пользоваться государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), дает свободный доступ к автоматизированной системе управления ресурсами системы образования (АСУ РСО). С учетной записью на «Госуслугах» также можно войти в личные кабинеты на сайтах ведомств: налоговой службы, пенсионного фонда, фонда социального страхования и других структур. Кроме того, на «Госуслугах» можно заказать ту или иную справку, выписку, подать заявление на оформление документов, записаться на прием в различные учреждения.
Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.
График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах "Мой дом" в июле и августе 2023 года:
|
Внутригородской район
|
Дата
|
Часы приёма
|
Адрес
|
|
Самарский
|
18.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Некрасовская, 62, кабинет 301
|
|
Железнодорожный
|
19.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Чернореченская, 21а
|
|
Промышленный
|
20.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Краснодонская, 32 (корпус 2, кабинет 216)
|
|
Самарский
|
25.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Некрасовская, 62, кабинет 301
|
|
Железнодорожный
|
26.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Владимирская, 48
|
|
Советский
|
27.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Аэродромная, д. 53
|
|
Железнодорожный
|
01.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Аэродромная, 9
|
|
Железнодорожный
|
08.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Киевская, 14
|
|
Советский
|
09.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Мориса Тореза, д. 101
|
|
Самарский
|
15.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Некрасовская, 62, кабинет 301
|
|
Железнодорожный
|
16.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Чернореченская, 21а
|
|
Промышленный
|
17.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Краснодонская, 32 (корпус 2, кабинет 216)
|
|
Самарский
|
22.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Некрасовская, 62, кабинет 301
|
|
Железнодорожный
|
23.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Владимирская, 48
|
|
Советский
|
24.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Советской Армии, д. 127
|
|
Самарский
|
18.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Некрасовская, 62, кабинет 301
|
Железнодорожный
|
19.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Чернореченская, 21а
|
Промышленный
|
20.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Краснодонская, 32 (корпус 2, кабинет 216)
|
Самарский
|
25.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Некрасовская, 62, кабинет 301
|
Железнодорожный
|
26.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Владимирская, 48
|
Советский
|
27.07.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Аэродромная, д. 53
|
Железнодорожный
|
01.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Аэродромная, 9
|
Железнодорожный
|
08.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Киевская, 14
|
Советский
|
09.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Мориса Тореза, д. 101
|
Самарский
|
15.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Некрасовская, 62, кабинет 301
|
Железнодорожный
|
16.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Чернореченская, 21а
|
Промышленный
|
17.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Краснодонская, 32 (корпус 2, кабинет 216)
|
Самарский
|
22.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Некрасовская, 62, кабинет 301
|
Железнодорожный
|
23.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Владимирская, 48
|
Советский
|
24.08.23
|
с 15.00 до 17.00
|
ул. Советской Армии, д. 127