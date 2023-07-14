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Проект «Мой дом»: специалисты МФЦ помогают жителям создать учетные записи на «Госуслугах»

14 июля 2023 13:58
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Проект «Мой дом»: специалисты МФЦ помогают жителям создать учетные записи на «Госуслугах»

Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале «Госуслуги», информирование о ресурсах и возможностях портала – перечень услуг, которые могут получить жители в рамках выездных приемов граждан специалистами МАУ г.о. Самара «МФЦ».
 

Сотрудники МФЦ оказывают консультационные услуги на базе территориальных ресурсных центров, функционирующих в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». Такие ресурсные центры работают во всех внутригородских районах Самары.
 

Напомним, специалисты МФЦ проводят выездные встречи с гражданами с сентября 2022 года. За это время они провели порядка 100 встреч, более 900 человек получили ответы на интересующие вопросы, связанные с работой современных электронных систем.
 

Учетная запись на Госуслугах расширяет «цифровые» возможности горожан: позволяет пользоваться государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), дает свободный доступ к автоматизированной системе управления ресурсами системы образования (АСУ РСО). С учетной записью на «Госуслугах» также можно войти в личные кабинеты на сайтах ведомств: налоговой службы, пенсионного фонда, фонда социального страхования и других структур. Кроме того, на «Госуслугах» можно заказать ту или иную справку, выписку, подать заявление на оформление документов, записаться на прием в различные учреждения.
 

Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.
 

График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах "Мой дом" в июле и августе 2023 года:
 

Внутригородской район

Дата

Часы приёма

Адрес

 

Самарский

18.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Некрасовская, 62, кабинет 301

 

Железнодорожный

19.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Чернореченская, 21а

 

Промышленный

20.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Краснодонская, 32 (корпус 2, кабинет 216)

 

Самарский

25.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Некрасовская, 62, кабинет 301

 

Железнодорожный

26.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Владимирская, 48

 

Советский

27.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Аэродромная, д. 53

 

Железнодорожный

01.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Аэродромная, 9

 

Железнодорожный

08.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Киевская, 14

 

Советский

09.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Мориса Тореза, д. 101

 

Самарский

15.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Некрасовская, 62, кабинет 301

 

Железнодорожный

16.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Чернореченская, 21а

 

Промышленный

17.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Краснодонская, 32 (корпус 2, кабинет 216)

 

Самарский

22.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Некрасовская, 62, кабинет 301

 

Железнодорожный

23.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Владимирская, 48

 

Советский

24.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Советской Армии, д. 127   

 

Самарский

18.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Некрасовская, 62, кабинет 301

Железнодорожный

19.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Чернореченская, 21а

Промышленный

20.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Краснодонская, 32 (корпус 2, кабинет 216)

Самарский

25.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Некрасовская, 62, кабинет 301

Железнодорожный

26.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Владимирская, 48

Советский

27.07.23

с 15.00 до 17.00

ул. Аэродромная, д. 53

Железнодорожный

01.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Аэродромная, 9

Железнодорожный

08.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Киевская, 14

Советский

09.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Мориса Тореза, д. 101

Самарский

15.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Некрасовская, 62, кабинет 301

Железнодорожный

16.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Чернореченская, 21а

Промышленный

17.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Краснодонская, 32 (корпус 2, кабинет 216)

Самарский

22.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Некрасовская, 62, кабинет 301

Железнодорожный

23.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Владимирская, 48

Советский

24.08.23

с 15.00 до 17.00

ул. Советской Армии, д. 127   

 

 

 

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