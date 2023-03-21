Проект модернизации центров занятости населения Самарской области высоко оценен на Международном форуме труда

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Делегация Самарской области приняла участие в 7-ом Международном форуме труда, который прошел в Санкт-Петербурге. Это крупнейшая на Евразийском пространстве дискуссионная площадка в сфере трудовых отношений, где рассматривается весь спектр вопросов рынка и экономики труда, потребностей в создании систем кадрового обеспечения и обмена лучшими HR-практиками и методиками, модернизации государственной Службы занятости, формирования общего рынка труда стран СНГ. Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов.

Отметим, с учетом активной работы Правительства Самарской области и позиции Губернатора Дмитрия Азарова региону в 2023 году было выделено из федерального бюджета 347,4 млн. руб. на модернизацию службы занятости населения. Результатом модернизации станет: повышение уровня комфорта в центрах занятости населения, уменьшение времени ожидания, предоставление комплекса услуг по принципу "жизненной ситуации" для граждан и "бизнес-ситуации" – для работодателей, повышение уровня удовлетворенности граждан работой службы занятости.

В работе панельной сессии «Переход к новой модели организации деятельности службы занятости населения» принял участие директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин. Был представлен опыт реорганизации службы занятости на территории Самарской области. В первую очередь – это адаптация персонала кадровых центров «Работа России», организация услуг центров занятости по принципу одного окна, а также новый подход при проведении мероприятий по занятости населения в регионе.

«Сейчас служба занятости меняется, чтобы соответствовать запросам людей, отвечать вызовам времени, – подчеркнул в своем выступлении Александр Митюхин. – Самарская область с 2019 года внедряет Единые требования к деятельности органов службы занятости. Требования реализованы уже на трех наших объектах. Речь идет о наложении бренда «Работа России» на конкретный объект. Так как такой бренд предусматривает создание функциональных зон, то для их создания мы изменили планировочные решения. Сейчас мы работаем над обновлением техники, программного обеспечения, созданием сайта, обеспечением сотрудников специализированной одеждой».

Ход проведения комплексной модернизации сети центров занятости населения на территории Самарской области высоко оценен экспертами. Рейтинг региональных проектов комплексной модернизации формировался по 9 основным критериям, в том числе оценивались система управления и организационная структура, система информатизации и автоматизации, информационное сопровождение деятельности. В итоге проект Самарской области занял 1 место.

Фото: минтруда СО