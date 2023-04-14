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Проект из Самарской области стал финалистом I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город»

Диплом финалиста в номинации «Цифровая карта жителя» за лучшее решение по предоставлению дополнительных полезных и уникальных сервисов для жителей регионов России получил проект «Карта жителя Самарской области», который реализует @ditis_so и подведомственное учреждение "Цифровой регион".

Это уже не первая награда (https://t.me/ditis_so/1612) цифрового проекта. Осенью «Карта жителя Самарской области» стала победителем по результатам народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT».