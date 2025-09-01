Я нашел ошибку
Главные новости:
Это характерно не только для России, такая тенденция по увеличению продолжительности жизни наблюдается во всем мире.
Продолжительность жизни россиян к 2035 году должна вырасти до 81 года и выше
Ему было 90 лет.
Умер художник-аниматор «Острова Сокровищ» и «Доктора Айболита» Радна Сахалтуев
Сегодня, 1 сентября, 25 лет исполняется Государственному совету Российской Федерации.
Вячеслав Федорищев: "Комиссии Госсовета играют ключевую роль в разработке и реализации нацпроектов"
Смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло. Под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства.
Эксперт:  сон с телефоном под подушкой таит в себе потенциальные риски
Ключевыми темами стали: эпидемиологическая обстановка, итоги летней оздоровительной кампании, обращения граждан.
И Самаре губернатор провел оперативное совещание
По итогам прошлого учебного года ЕГЭ в Самаре успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов.
В Самаре учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
По Третьему проезду в Самаре временно ограничат движение транспорта
В рамках проведения открытых уроков правоохранители уделили особое внимание разъяснению правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Сотрудники Сызранского ЛО МВД приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продолжительность жизни россиян к 2035 году должна вырасти до 81 года и выше

1 сентября 2025 22:41
108
Это характерно не только для России, такая тенденция по увеличению продолжительности жизни наблюдается во всем мире.

Сегодня продолжительность жизни россиян составляет примерно 73–74 года, к 2035 году она должна вырасти до 81 года и выше, рассказала «Газете.Ru» главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

«Продолжительность жизни имеет тенденцию к увеличению. В 90-е в России средняя продолжительность была 69 лет, в 2000 году она была 65 лет, и потом начала расти. В 2015 году был резкий скачок до 71 года, в 2020 году из-за пандемии показатель снова упал до 69–70 лет, и начиная с 2022 года мы видим рост. К 2030 году мы должны перейти планку в 78 лет, а к 2035 году продолжительность ожидается 81 год и выше, к 2050 году – 83–84», – рассказала врач.

Но это характерно не только для России, такая тенденция по увеличению продолжительности жизни наблюдается во всем мире.

 

Фото: pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
277
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
279
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
379
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
278
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
614
Весь список