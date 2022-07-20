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Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»

20 июля 2022 13:10
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Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» с единой сквозной темой «Единство народов России» пройдет в Самарской области с 21 по 29 июля. Стать зрителем образовательной и культурно-развлекательной программ форума может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. 

Для этого необходимо до 27 июля 2022 года зарегистрироваться на официальном сайте форума (https://ivolgaforum.ru), нажать кнопку «Регистрация» и заполнить короткую форму. 

Молодежный форум ПФО проводится в Самарской области с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.  

Образовательная программа форума состоит из 4 сессий. Первая будет направлена на проработку Soft Skills («гибких» навыков), в рамках второй и третьей - реализуется тренинговая программа смен, четвертая - предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space, куда войдут такие направления, как «ЭкоЖизнь», «Лидеры перемен», «Бизнес-шаг», «Классные встречи», «Серебряный городок», «Мир без границ», «Ментальное здоровье», «Территория моды», «Профессии будущего», «It и digital». 

Участники смогут каждый день выбирать новую для себя площадку. После образовательной части их ждёт культурно-развлекательная программа, состоящая из ежедневных мероприятий.

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