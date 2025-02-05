Продолжается регистрация для участия в «Лыжне России»

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В субботу, 8 февраля, в 43 раз пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Традиционно соревнования собирают поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В 2024 году на старт вышли около 10 тысяч жителей Самарской области.

Зарегистрироваться на соревнования необходимо через портал Госуслуги до 6 февраля. Для этого необходимо перейти по ссылке, набрать в поиске «Лыжня России» и выбрать пункт «Записаться на участие». Затем найти свой регион, место проведения гонки. Далее последовательно выполнить все последующие действия.

В программе соревнований спортивные забеги на дистанции 5 км для юношей и девушек и 10 км для взрослых, массовый забег на 3 км для всех желающих старше 7 лет.



Центральный старт будет дан в Самаре, на трассах спортивной школы «Чайка». Также лыжные старты пройдут в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Октябрьске, Сызрани, в Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Клявлинском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском и Пестравском районах.

Фото: администрация Самары